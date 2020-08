Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Karlsruhe (ots)

Ein folgenschwerer Unfall zwischen einem PKW- und einem Fahrradfahrer ereignete sich am Freitagnachmittag in der Karlsruher Innenstadt. Der Zweiradfahrer wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Gegen 15.30 Uhr befuhr ein 25-jähriger PKW-Fahrer mit seinem Mini die Sophienstraße und bog nach links in die Reinhold-Frank-Straße ab. Dabei übersah er nach derzeitigem Erkenntnisstand den entgegenkommenden Fahrradfahrer und stieß frontal mit diesem zusammen. Der 60-jährige Zweiradfahrer stürzte in der Folge auf die Motorhaube des Autos und prallte gegen dessen Windschutzscheibe. Dabei zog er sich Schnitt- und Schürfwunden sowie Prellungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden an Auto und Fahrrad lässt sich vorläufig auf rund 8.000 Euro beziffern.

