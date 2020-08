Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kassenautomat in Straßenbahn aufgebrochen

Karlsruhe (ots)

In der Nacht zum Samstag brachen Unbekannte auf dem Betriebshof der Verkehrsbetriebe Karlsruhe in Mühlburg den Kassenautomaten einer Straßenbahn auf und entwendeten daraus eine Geldkassette.

Zunächst verschafften sich die Diebe Zugang zum Gelände in der Wikingerstraße, um dort gegen 03.10 Uhr den Kassenautomaten einer Straßenbahn aufzubrechen. Die Täter entnahmen die Geldkassette und verließen danach unentdeckt das Betriebsgelände. Wie viel Bargeld die Täter erbeuteten, konnte in der Tatnacht noch nicht in Erfahrung gebracht werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 666 3611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

