Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Diebe stehlen Stromgenerator aus Gartenhütte

Karlsruhe (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagmittag brachen Unbekannte in eine Gartenhütte in Ettlingenweier ein und stahlen daraus ein Notstromaggregat sowie diverse Getränkeflaschen.

Aufgrund des hohen Gewichts der abhandengekommenen Gegenstände geht die Polizei davon aus, dass die unbekannten Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug von der Kleingartenanlage an der Römerstraße abtransportiert haben. Zeugen oder Hinweisgeber, die zwischen Freitagabend 18.00 Uhr und Samstagmittag 12.00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen in der näheren Umgebung der besagten Kleingärten gemacht haben, werden gebeten, sich unter 07243 32000 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

