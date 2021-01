Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdieb unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Freitagmittag (22.01.2021) eine 86-jährige Frau in deren Wohnung an der Solitudestraße bestohlen. Der Unbekannte klingelte gegen 12.00 Uhr an der Wohnung der Seniorin. Unter dem Vorwand Essen zu liefern, betrat er die Wohnung. Er verlangte daraufhin von der Frau den Bestellzettel für zukünftige Essensbestellungen auszufüllen. Während sie abgelenkt war, stahl der Täter zweihundert Euro Bargeld aus einer Geldkassette. Anschließend verließ er die Wohnung unter dem Vorwand, zwei Stunden später erneut wiederkommen zu wollen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

