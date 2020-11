Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Supermarkt

NordhornNordhorn (ots)

Am Dienstag gegen 23.20 Uhr sind bislang unbekannte Täter in einen Supermarkt am Ootmarsumer Weg in Nordhorn eingebrochen. Sie beschädigten ein Fenster und verschafften sich Zutritt zu den Räumen. Vermutlich wurden sie durch die ausgelöste Alarmanlage gestört, woraufhin sie in unbekannte Richtung flüchteten. Ob die Täter Beute machten, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

