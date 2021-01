Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach/ -Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind am Freitag (22.01.2021) in eine Wohnung an der Thomas-Mann-Straße eingebrochen. Beim Versuch, am Samstag (23.01.2021) in eine Wohnung an der Normannstraße einzubrechen, sind die Täter gescheitert. An der Thomas-Mann-Straße gelangten die Einbrecher zwischen 07.00 Uhr und 12.00 Uhr auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus. Dort hebelten sie eine Wohnungstür auf, flüchteten aber wieder, ohne die Wohnung zu betreten. An der Normannstraße versuchten die Täter zwischen 07.30 Uhr und 20.00 Uhr eine Terrassentür aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, flüchteten sie unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

