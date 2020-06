Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Diebstahl von Pedelecs in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Hoher Schaden ist in der vergangenen Nacht bei einem Diebstahl in Brake entstanden.

In der Zeit von Mittwoch, 24. Juni 2020, 19:00 Uhr, bis Donnerstag, 25. Juni 2020, 05:30 Uhr, betraten bislang unbekannte Täter eine Garage eines Einfamilienhauses im Zedernring in Brake. Aus dieser entwendeten sie zwei hochwertige Pedelecs im Gesamtwert von 6.500 Euro. Bei den Fahrrädern handelte es sich um zwei anthrazitfarbene Modelle der Hersteller Kalkhoff und KTM.

Wer in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen (706504).

