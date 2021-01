Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Glatteisunfall

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 26 Jahre alter Fahrer eines MAN-Kleinlasters hat am Montagmorgen (25.01.2021) in der Straße Alte Weinsteige aufgrund der Glätte mehrere Autos beschädigt. Der 26-Jährige fuhr gegen 08.10 Uhr die Alte Weinsteige abwärts, als sein Lastwagen wegen der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen kam. Er beschädigte insgesamt acht geparkte Fahrzeuge und schob einen Mercedes Vito, der ebenfalls in der Straße Alte Weinsteige unterwegs war, in den Gleisbereich der Zahnradbahn. Bei dem Aufprall zogen sich die beiden Insassen des Mercedes leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge, die sich bis 13.00 Uhr hinzog, kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell