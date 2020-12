Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg)- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 27. Dezember 2020, gegen 19.16 Uhr, kam es in der Cloppenburger Straße (Bundesstraße 68) zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Emstek befuhr die Cloppenburger Straße aus Essen (Oldenburg) kommend in Richtung Hemmelte. Kurz vor der Einmündung zur Straße Zur Breiten Wiese stürzte plötzlich ein Baum von einer Bewaldung auf den PKW des 22-Jährigen. Der Emsteker wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Totalschaden. Dieser wurde abgeschleppt. Die freiwillige Feuerwehr Lastrup war mit 15 Einsatzkräften und drei Einsatzfahrzeugen vor Ort.

