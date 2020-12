POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommssariates Vechta vom 27.12.2020

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Goldenstedt - Brand einer Maschinenhalle (Korrekturmeldung)

Am Samstag, 27.12.2020 gegen 05.55 Uhr wurde der Leitstelle des Landkreises Vechta der Brand einer Maschinenhalle an der Visbeker Straße gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine ca. 15m mal 20m große Halle in Vollbrand stand. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich in der Halle diverse landwirtschaftl. Maschinen, sowie ein Ersatzteillager. Sowohl das Gebäude als auch die Maschinen und das Inventar wurden durch den Brand erheblich beschädigt, größtenteil vollständig zerstört. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zur Brandursache können ebenfalls noch keine Angaben gemacht werden. Die eingesetzten Feuerwehren aus Lutten, Goldenstedt und Vechta konnten den Brand ablöschen. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Baumreihe sowie eine Biogasanlage verhindern. Für den Zeitraum der Löscharbeiten wurde die Visbeker Straße bis 09.00 Uhr gesperrt. Die Löscharbeiten wurden gegen 10.45 Uhr beendet.

(Zuvor war versehentlich gemeldet worden, der Brand sei am 26.12.2020 festgestellt worden)

