POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 26.12.2020 bis 27.12.2020

Emstek, OT Bühren - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person - Am Samstag, 26.12.2020, gegen 09:15 Uhr kam es in Emstek, OT Bühren, im Kreuzungsbereich der Emsteker Straße (B69), Ecke Husumer Straße, zu einem Verkehrsunfall, wobei eine 32-jährige Frau aus Westerstede schwer verletzt wurde. Ein 32-jähriger aus Westerstede befuhr mit seinem PKW, VW Passat, die Emsteker Straße aus Richtung Cloppenburg kommend in Richtung Schneiderkrug. Im Fahrzeug befanden sich noch seine 32-jährige Ehefrau und ein zweijähriges Kind. Eine 66-jährige Emstekerin wollte mit ihrem PKW, VW Tiguan, von der Husumer Straße auf die Emsteker Straße nach links in Richtung Cloppenburg abbiegen und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten PKW, VW Passat. Es kam zum Zusammenstoß. Die Beifahrerin im PKW, VW Passat, zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Das Kind blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Cappeln, OT Sevelten - Brand einer Gartenhütte - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine befestigte Gartenhütte an einem Teich in Cappeln, OT Sevelten, Hauptstraße, am Samstag, 26.12.2020, gegen 23:50 Uhr, in Brand. Diese wurde durch das Feuer sowie die Löscharbeiten komplett zerstört. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Der entstandene Schaden beträgt etwa 5000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Emstek - Sachbeschädigung an PKW - In der Zeit von Mittwoch, 23.12.2020, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 24.12.2020, 06:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen PKW, Audi A6 Avant, der im Tannenweg in Emstek auf einem Grundstück abgestellt war. Der Lack wurde an mehreren Stellen am PKW zerkratzt. Der Schaden beträgt etwa 2.000 Euro. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich bitte mit der Polizei in Emstek unter der Rufnummer 04473-932180 in Verbindung setzen.

