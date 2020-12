Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 25.12. bis 26.12.2020

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Diebstahl und Sachbeschädigung - Am Freitag, 25.12.2020, in der Zeit von 22:30 Uhr bis 09:45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter eine Lampe einer Hauseingangstür in der Bahnhofsstraße in Bösel. Es entstand geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter der Rufnummer 04491-9316-0 entgegen.

Bösel - Fahrzeugbrand - Am Freitag, 25.12.2020, in der Zeit von 23:40 Uhr bis 0:10 Uhr gerät in der Thüler Straße ein Fahrzeug während der Fahrt aus bisher ungeklärtem Grund (vermutlich techn. Defekt) in Brand. Die FF Bösel löscht den Brand. Es wird niemand verletzt. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Friesoythe

Grüner Hof 59

26169 Friesoythe

Küchler, PHK

Telefon: 04491/93160



oder ab Montag, 28.12.2020 an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

