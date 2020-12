Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 25.12.2020 bis 26.12.2020

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl - Am Freitag, 25.12.2020, in der Zeit von 01:00 Uhr bis 14:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das amtliche, hintere Kennzeichen CLP-MI 171 eines PKW, Opel Meriva, der in der Straße Adolf-Kolping-Ring in Cloppenburg abgestellt war. Es entstand geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471-1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Am Freitag, 25.12.2020, gegen 17:55 Uhr übersieht eine 45-jährige Cloppenburgerin mit ihrem PKW, Opel Meriva, beim Abbiegen im Kreuzungsbereich der Löninger Straße, Ecke Prozessionsweg in Cloppenburg, eine bevorrechtigte 55-jährige Fußgängerin aus Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand geringer Sachschaden.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW - In der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:45 Uhr wurde am Freitag, den 25.12.2020, der Lack eines PKW, BMW, durch einen bislang unbekannten Täter, zerkratzt. Das Fahrzeug war auf einem Parkstreifen in der Sevelter Straße in Cloppenburg abgestellt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben hierzu machen können, möchten sich bitte mit der Polizei Cloppenburg (Tel.: 04471-1860-0) in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

PHK'in Tesch, DSL'in

Telefon: 04471/1860-112

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell