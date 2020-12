Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 26.12.2020

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitag, 25.12.2020 gegen 23:20 Uhr, befuhr ein 22-jähriger aus Vechta mit seinem PKW den Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Südholter Straße. Dort wurde er im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Aufgrund entsprechender Ausfallerscheinungen bestand hier der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht, verletzte Radfahrerin

Am Freitag, 25.12.2020, gegen 01.40 Uhr befuhr eine 24-jährige aus Vechta mit ihrem Fahrrad die Straße Tannenhof in Richtung Universitätsstraße. Dabei nutzte sie die Straße, obwohl ein Radweg vorhanden war. Auf ihrer Fahrbahn kam ihr dort ein PKW mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Die 24-jährige versuchte daraufhin auf den rechtsseitigen Gehweg auszuweichen und stürzte an der Bordsteinkante. Sie wurde leicht verletzt. Der PKW Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

