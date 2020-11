Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt gegen verdächtiges Duo

GrevenbroichGrevenbroich (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (12.11.) entdeckte eine Streife der Grevenbroicher Polizei, gegen 03:00 Uhr, zwei bis dato Unbekannte, als sie in der unteren Ebene des Parkhauses am Bahnhof um die dort abgestellten Autos schlichen. Bei Erkennen des Streifenwagens, gab das Duo sofort Fersengeld. Dabei versuchten die Flüchtigen noch einen Beutel verschwinden zu lassen, in dem sich unter anderem eine Sturmhaube, ein Elektroschocker und Einbruchswerkzeug befand.

Schnell stellte die Polizei einen der beiden Männer, einen 38 Jahre alten Jüchener, an der Orkener Straße. Bei der Kontrolle des Mannes beschlagnahmten die Ermittler ein Einhandmesser und etwas Marihuana. Im weiteren Verlauf der Fahndung, bei der auch ein Polizeispürhund eingesetzt war, entdeckte dieser einen 23-jährigen Grevenbroicher auf der Töpferstraße, versteckt unter einem Transporter liegend.

Die Verdächtigen erzählten den Ermittlern eine wenig glaubhafte Geschichte, warum sie durch das Parkhaus irrten, beziehungsweise sich einer von ihnen unter dem Transporter versteckte.

Gegen beide wurden Verfahren nach dem Betäubungsmittel- und Waffengesetz eingeleitet. Die Ermittlungen des Neusser Fachkommissariats dauern an.

