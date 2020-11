Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin bestohlen - Die Polizei warnt vor Trickdiebinnen

NeussNeuss (ots)

Am Mittwoch (11.11.) sprachen, gegen 10:30 Uhr, zwei junge Frauen eine Seniorin auf der Gnadentaler Allee an. Das Duo trat sehr freundschaftlich auf und bat um eine kleine Spende. Anschließend bedankten sich die beiden bei der knapp 90-Jährigen auffallend lang mit herzlichen Umarmungen und verschwanden dann eiligen Schrittes. Die lebensältere Neusserin stellte später nicht nur den Verlust ihrer Halskette, sondern auch von Bargeld fest, welches sich im Portmonee in ihrem Rollator befunden hatte. Daraufhin informierte sie die Polizei. Die beiden akzentfrei deutsch sprechenden Tatverdächtigen hatten dunkle Haare, sollen etwa 16 und 18 Jahre alt und zirka 160 Zentimeter groß gewesen sein.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise geben kann zu den beiden Frauen, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Trickdiebe habe es häufig auf Senioren abgesehen und nutzen deren Hilfsbereitschaft aus. Wenn Unbekannte Ihnen plötzlich zu nahe kommen und Sie besonders herzlich begrüßen wollen, dürfen Sie misstrauisch sein - auch unabhängig von Corona. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell