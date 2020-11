Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Hund schlägt Handyräuber in die Flucht

DormagenDormagen (ots)

Am Dienstag (10.11.) erschien eine 33-Jährige bei der Polizeiwache in Dormagen und gab an, dass am Vorabend (Montagabend, 9.11.) ein Unbekannter versucht habe ihr Handy zu rauben.

Bei ihrer abendlichen Gassirunde sprach der Mann sie, gegen 20:15 Uhr, im Park am Max-Reger-Weg an. Er forderte die Herausgabe des Mobilfunktelefons von der Dormagenerin. Als die 33-Jährige weiterging, schubste der Verdächtige sie und wiederholte seine Forderung. Die Angegriffene versuchte, den Unbekannten mit der Hundeleine in die Flucht zu schlagen. Ihr treuer Vierbeiner verteidigte ebenfalls sein Frauchen. Daraufhin lief der Räuber in unbekannte Richtung davon. Der Mann trug, nach Angaben der Hundehalterin, dunkle Bekleidung und war dunkelhäutig. Möglicherweise erlitt der Tatverdächtige Bisswunden.

Hinweise nimmt die Kripo in Dormagen (Kommissariat 25) unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell