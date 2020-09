Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Bewohner von Einbrechern überrascht

Bergisch Gladbach (ots)

Samstagnacht (12.09.) wurden Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf dem Hoppersheider Weg in Katterbach von Einbrechern überrascht. Gegen 03:40 Uhr wachte die Bewohnerin durch laute Geräusche auf - als sie diesen auf den Grund gehen wollte, sah sie zwei männliche Täter durch ein geöffnetes Fenster fliehen. Eine unmittelbar veranlasste Fahndung im Nahbereich verlief negativ; die Täter erbeuteten eine Handtasche samt Geldbörse sowie ein Mobiltelefon.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat in besagter Nacht in der Nähe des Tatorts zwei männliche, junge und dunkel bekleidete Personen beobachtet? Hinweise bitte an 02202 205-0. (ma)

