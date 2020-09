Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Motorradfahrer wird von der Sonne geblendet und verunfallt

Odenthal (ots)

Am Sonntagnachmittag (13.09.) gegen 16:25 Uhr ist ein Motorradfahrer auf der Neschener Straße verunfallt.

Der 56-jährige Wermelskirchener war auf seiner Ducati unterwegs in Richtung Altenberger-Dom-Straße. Nach einer Linkskurve verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Motorrad, kam ins Straucheln und drehte sich, so dass er nach links in die Wiese fuhr und stürzte.

Nach ersten Ermittlungen und nach eigenen Angaben des Verunfallten war die stark blendende Sonne ursächlich für den Unfall.

Bei dem Sturz verletzte sich der Mann so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Sein Motorrad wurde zudem stark beschädigt. (ct)

