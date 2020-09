Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Kreisweite Geschwindigkeitskontrollen

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Am gestrigen Sonntag (13.09.) führte der Verkehrsdienst der Polizei RheinBerg in mehreren Gemeinden des Kreises intensive Geschwindigkeitskontrollen durch.

Das Verkehrsaufkommen war trotz des sonnigen Wetters eher gering.

Dennoch mussten insgesamt 86 Verkehrsteilnehmer ein Verwarnungsgeld zahlen oder bekommen einen Bußgeldbescheid nach Hause. 36 der Verkehrsverstöße wurden durch Motorradfahrer begangen, wobei in drei Fällen im Rahmen des Bußgeldverfahrens ein Fahrverbot droht.

Tagesschnellster war ein 19-jähriger Hildener, der mit seinem Motorrad mit 106 km/h bei erlaubten 50 km/h in Odenthal erwischt wurde. Ihn erwarten ein Bußgeld von 280 Euro plus Verwaltungsgebühr, 2 Punkte in Flensburg und 2 Monate Fahrverbot. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell