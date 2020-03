Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pkw (04/1103)

Speyer (ots)

09.03.2020, 21:00 Uhr

Bereits am Montag gegen 21 Uhr kam es in der Kurt-Schumacher-Straße an der Einmündung Pulvermühlweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin, die hierbei verletzt wurde. Eine 61jährige Skoda-Fahrerin, die vom Pulvermühlweg auf die Kurt-Schumacher-Straße einfuhr, übersah dabei die von rechts kommende 50jährige Radfahrerin, die den dortigen Radweg in Richtung Berliner Platz in falscher Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß im Einmündungsbereich stürzte die Radfahrerin, welche ohne Helm unterwegs war, und zog sich Verletzungen im Kopfbereich zu, welche einen mehrtägigen Aufenthalt in einem Speyerer Krankenhaus zur Folge hatten.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals auf die Wichtigkeit des Tragens ein Helms beim Radfahren hin. Zudem sollten Radwege nur in der vorgegebenen Richtung befahren werden, da man andernfalls an Kreuzungen/Einmündungen oft erst zu spät erkannt wird und Unfälle die zwangsläufige Folge sind.

