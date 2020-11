Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Dieb gestellt - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

JüchenJüchen (ots)

Die Polizei stellte am Dienstagmorgen (10.11.), gegen 08:15 Uhr, einen 55-Jährigen an der Wickrather Straße in Hochneukirch. Der Mann war nach ersten Erkenntnissen zuvor in einen unverschlossenen Geländewagen eingedrungen und dann vom Halter erwischt worden. Dem Zeugen gelang es, den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei in Schach zu halten. Neben einer Dashcam, die aus dem Auto stammte, stellten die Beamten noch weiteres Diebesgut sicher, über dessen Herkunft sich der 55-Jährige ausschweigt. Die Kriminalpolizei leitete gegen den Mann aus Mönchengladbach ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls ein.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell