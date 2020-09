Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.09.2020 mit einem Bericht aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Leingarten-Großgartach: Streit unter Radfahrer

Am Dienstagnachmittag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Radfahrern in Leingarten-Großgartach. Gegen 14 Uhr befuhren zwei Radler gemeinsam die Hohensteinstraße. Ein 50-jähriger Fahrradfahrer überholte zunächst den einen, und dann den anderen Zweiradfahrer. Hierbei zog der zuletzt Überholte plötzlich nach links, wodurch die Fahrräder sich berührten. Durch den Zusammenprall wurde der 50-Jährige leicht verletzt. Nach einem kurzen Wortgefecht setzten sich der Unbekannte und seine Begleitung auf die Räder und fuhren davon. Nun sucht die Polizei den Geflüchteten, seine Begleitung und weitere Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen am Neckar, Telefon 07133 2090, zu melden.

