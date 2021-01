Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut- Tiengen: Brand in holzverarbeitendem Betrieb

FreiburgFreiburg (ots)

Am Samstag, 09.01.21, gegen 20:40 Uhr, hat es in einem holzverarbeitenden Betrieb in einem Tiengener Ortsteil gebrannt. Im Bereich der Kühlzone der Produktion kam es zu einer Rauchentwicklung. Material, welches sich in einer Maschine der Produktionsstraße befand, entfachte das Feuer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Fabienne Mohr

Telefon: 07741/ 8316-202

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell