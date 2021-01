Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch in Gartenhütte

FreiburgFreiburg (ots)

79639 Grenzach-Wyhlen, OT Grenzach, Gmeiniweg, dortige Kleingartenanlage

Am frühen Samstagabend stellte die Besitzerin eines Gartens in der Kleingartenanlage im Gmeiniweg einen Einbruch in die auf dem Grundstück befindliche Gartenhütte fest. Ersten Feststellungen zufolge wurde jedoch nichts entwendet. Die Tat dürfte sich im Zeitraum Mittwochabend, ca. 18:00 Uhr, bis Samstagabend ereignet haben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte im niedrigen zweistelligen Bereich liegen.

Zeugen, welchen verdächtige Personen im Bereich der Kleingartenanlage aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden, T.: 07623 74040, in Verbindung zu setzen.

wü/RR Gö/FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell