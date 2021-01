Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden, LKr. Lörrach: Verkehrsunfallflucht an der Kreuzung Goethestraße/Maurice-Sadorge-Straße - Zeugen gesucht

FreiburgFreiburg (ots)

Am Freitag ereignete sich gegen 20.00 Uhr an der Kreuzung Goethestraße/Maurice-Sadorge-Straße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein ordnungsgemäß parkender Fiat Ducato beschädigt wurde. Ein Zeuge beobachtete, wie ein heller Mittelklassewagen aus der Maurice-Sadorge-Straße nach rechts in die Goethestraße einbog und hierbei ins Schleudern geriet. Dabei prallte der Verursacher mit der vorderen linken Stoßstange gegen den geparkten Fiat und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Durch den Zusammenstoß wurde der linke hintere Kotflügel des Fiat beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden, unter der Telefonnummer 07623/7404-0, in Verbindung zu setzen.

CS/ RR sk/ flz

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell