POL-FR: St. Peter: Dachstuhlbrand in einem Hof mit Stallungen - Folgemeldung

Folgemeldung: Ein Ausbreiten des Brandes auf weitere Gebäudeteile konnte verhindert werden. Gegen 19.00 h hatten die örtlichen Feuerwehren den Brand gelöscht. Menschen und Tiere kamen nicht zu schaden, das Gebäude ist zum Teil nicht mehr bewohnbar. Es entstand Sachschaden im 6-stelligen Bereich. Die Suche nach der Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, diese wurde durch das Polizeirevier Freiburg-Süd übernommen.

Erstmeldung: Am heutigen Nachmittag, 08.01.2021 wurde der Polizei gegen 15:30 Uhr ein Dachstuhlbrand in der Eichwaldstraße in St. Peter gemeldet.

Die Feuerwehr ist gegenwärtig damit beschäftigt den Brand zu löschen. Personen befinden sich nicht mehr im Objekt.

Wir berichten nach.

Stand: 16:30 Uhr.

