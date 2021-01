Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall zwischen zwei Radfahrern- Zeugen gesucht!

Am Donnerstag, 07.01.2021, gegen 09:30 Uhr, ist es in der Hauptstraße in Weil am Rhein zu einer Kollision zwischen zwei Fahrrädern gekommen. Eine 62- Jährige war mit ihrem Rad von der Basler Straße kommend auf dem Schutzstreifen unterwegs. Es kam daraufhin zu einer Kollision mit einem nachfolgenden überholenden 30- jährigen Fahrradfahrer. Die Frau stürzte und zog sich eine Fraktur am Ellenbogen zu. Sie suchte selbstständig einen Arzt auf und zeigte den Unfall nachträglich bei der Polizei an. Die Angaben der Beteiligten zum Unfallhergang unterscheiden sich. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben (Tel. 07621/ 1500-600).

