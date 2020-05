Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Trunkenheitsfahrt; Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ ++ Sachbeschädigung an Polizeidienstfahrzeug ++

Oldenburg (ots)

++ Trunkenheitsfahrt; Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Am frühen Sonntagmorgen, 24.05.2020, 00:25 Uhr, wird ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Achim mit seinem Pkw in der Rosenstraße kontrolliert. Neben der Feststellung einer nicht unerheblichen Alkoholbeeinflussung war der junge Mann darüber hinaus nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis: Diese war ihm erst am vergangenen Wochenende aufgrund eines ähnlich gelagerten Delikts entzogen worden. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels, denn auch von den vier Mitfahrern des Kontrollierten war alkoholbedingt keiner mehr fahrtüchtig.

++ Sachbeschädigung an Polizeidienstfahrzeug ++ Ebenfalls am Sonntagmorgen, in der Zeit von 3:30 - 3:50 Uhr, beschädigten Unbekannte einen Streifenwagen der Polizei: Für einen anderweitigen Einsatz war das Dienstfahrzeug im Borchersweg abgestellt. Während der Abwesenheit der Polizeibeamten für die Sachverhaltsaufnahme wurde einer der Fahrzeugaußenspiegel durch Gewalteinwirkung beschädigt.

Ermittlungen hierzu wurden eingeleitet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei jederzeit unter 0441/790-0 entgegen.

