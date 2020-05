Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Am Freitag, den 22.05.2020, wurden Feuerwehr und Polizei gegen 16:00 Uhr über Notruf über einen Dachstuhlbrand in einem Neubaugebiet in Oldenburg Eversten, Borkumer Ring, in Kenntnis gesetzt.

Zeugen nahmen aufsteigenden Rauch aus dem derzeit noch leerstehenden, im Rohbau befindlichen Mehrparteienhaus wahr und alarmierten daraufhin die Einsatzkräfte. Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Brand im Dachtstuhl- bzw. Gaubenbereich des Obergeschosses aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell eindämmen und weitere Sachschäden verhindern.

Personen waren zu keiner Zeit gefährdet.

Über Brandursache und Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben getätigt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei jederzeit unter 0441/790-0 entgegen (568239).

