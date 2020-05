Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Lkw-Fahrer mit 2,33 Promille +++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, dem 22.05.2020, gingen gegen 11.38 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei ein, in denen ein u.a. auf der B 401 in Richtung Oldenburg fahrender Lkw mit Anhänger (sog. Gliederzug) gemeldet wurde, da dieser wiederholt die Fahrspur des Gegenverkehrs und Gehwege nutzte. Die Fahrt endete mit einer Kontrolle durch die Oldenburger Autobahnpolizei in Oldenburg auf Cloppenburger Straße. Aufgrund der festgestellten Atemalkoholkonzentration von 2,33 Promille wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Den 43-Jährigen Lkw-Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

- 567245 -

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK BAB Oldenburg

Telefon: +49(0)4402-933 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell