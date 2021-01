Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Unfall im Kreisverkehr- 25- Jähriger leicht verletzt

FreiburgFreiburg (ots)

Am Donnerstag, 07.01.2021, um 06:00 Uhr, ist es im Kreisverkehr der B518 in Wehr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 60- jähriger Jeep- Fahrer beabsichtigte, von der Basler Straße in den Kreisverkehr einzufahren und übersah einen bereits im Kreisel fahrenden 25- Jährigen mit seinem Toyota. Der Toyota- Fahrer wurde infolge des Zusammenstoßes leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Fabienne Mohr

Telefon: 07741/ 8316-202

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell