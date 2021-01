POL-FR: Rheinfelden-Warmbach: Essen auf heißem Herd - Feuerwehreinsatz

Polizeipräsidium Freiburg

Die Feuerwehr musste am Donnerstag, 07.01.2021, gegen 9 Uhr, in Warmbach ausrücken. Aus einer Wohnung in der Hertener Straße kam die Meldung über einen auslösten Rauchmelder und Brandgeruch. Die Ursache konnte schnell gefunden werden, offenbar hatten die nicht anwesenden Bewohner einen Topf mit Essen auf dem heißen Herd vergessen. Sachschaden entstand nicht. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und etwa 15 Einsatzkräften am Brandort.

