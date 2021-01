Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Körperverletzung auf Supermarkt-Parkplatz

FreiburgFreiburg (ots)

Am Donnerstag, 07.01.2021, kam es um 13:25 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Freiburger Straße (Höhe Hausnummer 13) in Kenzingen zu einer Körperverletzung.

Der 21-jährige Beschuldigte beleidigte den 61-jährigen Geschädigten nach derzeitigem Kenntnisstand zunächst an der Kasse mehrfach. Als der Geschädigte dann seinen Einkauf in sein Auto lud, wurde er vom Beschuldigten ins Gesicht getreten. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung.

RE

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell