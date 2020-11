Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Wände einer Fahrzeughalle mit Graffiti besprüht +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Mehrere Wände einer Fahrzeughalle an der Theodor-Heuss-Straße in Delmenhorst wurden großflächig durch Unbekannte mit Graffiti besprüht. Die Täter gelangten in dem Zeitraum von Montag, 16 November 2020, gegen 22:00 Uhr, bis Dienstag, 17. November 2020, gegen 10:00 Uhr, auf das Gelände des Baubetriebes und beschmierten neben den Fahrzeughallenwänden auch einen dortigen Bauwagen u.a. mit Tags wie "PUES", "TAC" oder "DEBO".

Der Gesamtschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Nummer 04221/1559-0 entgegen.

