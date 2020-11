Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unbekannte brechen in leerstehendes Gebäude ein

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Der Polizei wurde am Mittwoch, 18. November 2020, ein Einbruch in ein leerstehendes Gebäude an der Weberstraße in Delmenhorst gemeldet. Unbekannte brachen gewaltsam in das Gebäude ein und verschafften sich auch im Inneren gewaltsam Zutritt zu einzelnen Räumen. Der Tatzeitraum konnte noch nicht genau festgelegt werden. Auch ist unklar, ob die bisher unbekannten Täter Diebesgut erbeuten konnten.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden.

