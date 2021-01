Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen-Wasser: Autobrand aufgrund technischen Defekts

FreiburgFreiburg (ots)

Am Donnerstag, 07.01.2021, gegen 10:04 Uhr fing das Auto eines Mannes während der Fahrt Feuer. Grund war ein technischer Defekt im Armaturenbrett. Als der Fahrer in der Glimpenheimer Straße in Emmendingen-Wasser ankam, geriet das Fahrzeug in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand mit zwei Fahrzeugen und acht Mann. Der Fahrer blieb unversehrt.

RE

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell