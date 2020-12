Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Langscheid

SundernSundern (ots)

Im Zeitraum von Montag, dem 21.12. bis Heiligabend, kam es in Sundern-Langscheid zu einem Einbruch in der Brunnenstraße. Unbekannte Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Hinweise nimmt die Polizeiwache unter der Telefonnummer 02933/90200 entgegen. (DS)

