Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mehrere versuchte Roller-Diebstähle im Stadtgebiet Meschede

MeschedeMeschede (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 22.12.2020 auf Mittwoch, den 23.12.2020, kam es zu insgesamt vier Taten, bei denen unbekannte Täter versuchten, Roller (Kleinkrafträder) zu entwenden. In der Weidenstraße, in der Breslauer Straße, im Kiefernweg und im Ittmecker Weg wurde jeweils ein frei zugänglicher Roller angegangen und meistens wenige hundert Meter weitergeschoben. Dann hat man die Verkleidungen aufgebrochen und versucht, die Roller kurzzuschließen. Die beschädigten Fahrzeuge wurden alle zurückgelassen und später aufgefunden. Um zu den jeweiligen Tatorten zu gelangen, nutzten nach ersten Erkenntnissen mindestens zwei Täter ebenfalls Roller. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen. (BT)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis