Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall mit schwer verletzter Person

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18:10 Uhr kam es auf der Hebewerkstraße zu einem Unfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 79-jähriger Motorradfahrer aus Bochum war in Richtung Henrichenburg unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen brach er einen Abbiegevorgang ab und kollidierte dann mit einer 27-jährigen Autofahrerin aus Bochum. Durch den Unfall stürzte der Mann und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt 1800 Euro geschätzt.

