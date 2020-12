POL-RT: Drogenhandel aufgedeckt - mutmaßlicher Dealer in Haft (Reutlingen)

Polizeipräsidium Reutlingen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Gegen einen 38-Jährigen aus Reutlingen ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei wegen unerlaubten Handels mit Kokain in größeren Mengen. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Im Zuge vorausgegangener Ermittlungen im Drogenmilieu war bekannt geworden, dass der 38-Jährige von seiner Anschrift aus einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betreiben soll. Die Staatsanwaltschaft Tübingen erwirkte daraufhin beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen. Bei der Vollstreckung des Beschlusses am Dienstag fanden und beschlagnahmten die Beamten über 90 Gramm Kokain, mehrere tausend Euro Bargeld, mutmaßliche Dealer-Utensilien sowie eine scharfe Pistole.

Der beschuldigte deutsche Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen und am Dienstagnachmittag beim Amtsgericht Tübingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (mr)

