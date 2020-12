Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeirevier Kirchheim/Teck unter neuer Leitung

ReutlingenReutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES):

Zum 15. Dezember hat Polizeipräsident Udo Vogel Polizeioberrat Jürgen Ringhofer zum neuen Leiter des Polizeireviers Kirchheim bestellt. Er folgt Polizeioberrat Fabian Mayer, der am ersten September diesen Jahres zur Polizeipräsidium Einsatz gewechselt war und dort seitdem die Leitung des Stabsbereiches Technik inne hat. Aufgrund der Corona-Pandemie musste von der bislang geplanten, offiziellen Feierstunde zur Amtseinführung abgesehen werden.

Die polizeiliche Laufbahn des 51-jährigen, gelernten Werkzeugmechanikers Jürgen Ringhofer begann im Jahr 1994 bei der damaligen Bereitschaftspolizei in Göppingen. Dort blieb er auch nach der Ausbildung zum mittleren Dienst 1998 und wurde als Einsatzbeamter in verschiedenen Stationen eingesetzt. Dem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen und dem Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst im Jahr 2003 schlossen sich weitere Verwendungen bei der Bereitschaftspolizeiabteilung in Göppingen, zuletzt im Stabsbereich, an. Nach dem Studium an der deutschen Hochschule für Polizei in Münster und dem Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst im Jahr 2011 folgten Verwendungen als Dienstgruppenleiter im Lagezentrum der Landesregierung beim Innenministerium Baden-Württemberg, beim Projekt Polizeireform und als Leiter des regionalen Technikstandortes in Stuttgart beim Polizeipräsidium Technik, Logistik und Service der Polizei. Im Jahr 2014 wechselte er zum Polizeipräsidium Ulm und übernahm die Leitung des Polizeireviers Uhingen. Seit dem 15.Dezember 2020 leitet er nun das Polizeirevier Kirchheim/Teck und ist für die Sicherheit in den Städten Kirchheim, Owen, Weilheim/Teck und Wernau sowie in den Gemeinden Bissingen/Teck, Dettingen/Teck, Hochdorf, Holzmaden, Lenningen, Neidlingen, Notzingen und Ohmden zuständig.

Jürgen Ringhofer ist verheiratet und lebt mit seiner Frau in Kirchheim. (cw)

