Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzen

ReutlingenReutlingen (ots)

Rottenburg (TÜ): Vier Schwer-, zwei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von circa 15.000 Euro sind die Bilanz eines folgenschweren Verkehrsunfalls, welcher sich am Sonntagnachmittag, gegen 16.35 Uhr, auf der Landesstraße 1361 auf Höhe der Abzweigung nach Mötzingen ereignet hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 34-jährige Lenkerin eines Audi A4 die L 1361 in Fahrtrichtung Rottenburg, als sie aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur geriet. Dort kollidierte der mit insgesamt fünf Personen besetzte Audi mit einem entgegenkommenden Skoda Octavia eines 56-Jährigen. Durch den heftigen Aufprall wurde der Skoda über die Leitplanke hinweg neben die Fahrbahn geschleudert und kam dort auf dem Dach zum Liegen, der Audi hingegen verblieb nach einer Drehbewegung auf der Fahrbahn. Beide Fahrzeuglenker wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Der Skodafahrer, die Audifahrerin sowie zwei ihrer Mitfahrer wurden schwerverletzt, die beiden weiteren Insassen des Audis kamen mit leichteren Verletzungen davon. Zur Versorgung und Transport der Verletzten war der Rettungsdienst mit insgesamt 10 Fahrzeugen und einem Rettungshubschrauber vor Ort. Die Feuerwehren aus Nagold, Mötzingen und Herrenberg waren mit insgesamt 11 Fahrzeugen im Einsatz. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger mit der Erstellung eines Unfallgutachtens beauftragt. Für die Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge sowie die Fahrbahnreinigung musste die L 1361 ab 16.50 Uhr voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert derzeit (Stand 22.25 Uhr) noch an, eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.

