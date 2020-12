Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Feuerwehreinsatz, Sachbeschädigung, Zeugenaufruf

ReutlingenReutlingen (ots)

Betrunken gegen Laternenmast gefahren

Alkoholische Beeinflussung dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, welcher sich am Samstagnachmittag im Dietweg ereignet hat. Der 78-jährige Lenker einer Mercedes-Benz A-Klasse befuhr gegen 15 Uhr den Dietweg, als er auf Höhe des Friedhofs infolge seiner alkoholischen Beeinflussung nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Laternenmast prallte. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Der 78-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm anschließend eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem musste er seinen Führerschein abgeben. Am Laternenmast und der nicht mehr fahrbereiten A-Klasse, die abgeschleppt werden musste, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Reutlingen (RT): Essen auf Herd angebrannt

Wegen eines qualmenden Kochtopfes ist es sich am Samstag gegen 12.30 Uhr in einem Wohngebäude in der Humboldtstraße zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen. Eine 89-jährige Hausbewohnerin hatte auf dem eingeschalteten Herd ihren Kochtopf vergessen, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Die mit einem Löschzug ausgerückte Feuerwehr belüftete die verrauchte Wohnung, an der kein Schaden entstand. Es wurde niemand verletzt.

Sonnenbühl-Undingen (RT): Loipen und Wiesen durch Reifenspuren verunstaltet (Zeugenaufruf)

Wegen Verdacht von Verstößen gegen das Naturschutzgesetz und möglicher Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Pfullingen gegen einen bislang noch unbekannten Fahrzeugführer, der in der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagvormittag im Bereich des Kalksteins und dem Skilift Undingen über die dortigen Wiesen und Loipen gefahren ist. Es konnten Reifenspuren auf den schneebedeckten Flächen fernab der Straße festgestellt werden, welche zum Teil auch das darunterliegende Erdreich aufwühlten. Das Polizeirevier Pfullingen bittet unter der Telefonnummer 07121/99180 um Zeugenhinweise.

Esslingen (ES): Fahrzeuge zerkratzt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Esslingen sucht Zeugen zu Sachbeschädigungen an mehreren Pkw, die sich im Zeitraum zwischen Freitag- und Samstagmittag im Leimenackerweg ereignet haben. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten mittels eines spitzen Gegenstandes drei geparkte Fahrzeuge, indem sie deren Lack jeweils auf der Beifahrerseite zerkratzen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt circa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Esslingen bittet unter der Telefonnummer 0711/3990330 um Zeugenhinweise.

Geislingen (ZAK): Mehrere Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall

Am Samstagvormittag hat sich auf der Landesstraße 415 auf Höhe der Einmündung nach Binsdorf ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 11.30 Uhr bog der 62-jähriger Lenker eines VW Sharan aus einem Gemeindeverbindungsweg nach links auf die L 415 in Fahrtrichtung Rosenfeld ein. Hierbei übersah er einen auf der L 415 in Richtung Geislingen fahrenden und mit einer 4-köpfigen Familie besetzten VW Golf, dessen 48-jähriger Lenker noch versuchte durch Ausweichen einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dennoch kollidierte der Golf frontal mit der linken Fahrzeugseite des Sharan, woraufhin beide Fahrzeuge durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn abgewiesen wurden. Neben dem 48-jährigen Lenker des VW Golf wurden seine beiden 11 und 15 Jahre alten Kinder leicht verletzt. Die 48-jährige Beifahrerin im VW Golf sowie der 62-jährige Unfallverursacher verletzten sich schwer. Durch den Rettungsdienst wurden alle Verletzten in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 45.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die L 415 zwischen den Einmündungen nach Binsdorf und Erlaheim bis gegen 13.45 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

