POL-RT: Unfälle, Pkw von Brücke gefallen, Kaminbrand, Unfallflucht mit über 3,5 Promille, Polizeifahrzeug beschädigt

Metzingen (RT): Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Ein oder mehrere, bislang unbekannte, Täter haben am Donnerstagnachmittag versucht in ein Wohnhaus in der Uhlandstraße in Grafenberg einzubrechen. Mittels eines Hebelwerkzeugs wurde ein Fenster an dem Gebäude angegangen. Den stabilen Scharnieren und der Führung des Fensters ist es zu verdanken, dass es hierbei beim schlussendlich erfolglosen Versuch blieb. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lichtenstein-Unterhausen (RT): Kaminbrand

Am Freitagabend, gegen 22:00 Uhr, gingen bei der Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst mehrere Notrufe bezüglich eines Brands in der Friedenstraße in Lichtenstein-Unterhausen ein. Vor Ort wurde durch die sofort alarmierten Kräfte der Feuerwehr bekannt, dass es sich um einen Kaminbrand handelte. Ermittlungen an der Einsatzstelle ergaben, dass der Kamin in dem seit mehreren Monaten unbewohnten Haus nun erstmalig wieder in Betrieb genommen wurde. Vermutlich setzte sich dabei der ablagerte Glanzruß in Brand. Unter Hinzuziehung des zuständigen Schornsteinfegers ließ man das Feuer kontrolliert abbrennen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, ein nennenswerter Sachschaden ist nicht entstanden. Neben Kräften des Polizeireviers Pfullingen waren die Feuerwehren Pfullingen und Lichtenstein mit insgesamt 9 Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen vor Ort.

Reutlingen-Betzingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag gegen 14:10 Uhr in der Hoffmannstraße eingetreten. Eine 56-jährige Fahrerin eines VW Beetle befuhr die Schickhardtstraße und bog an der Kreuzung mit der Hoffmannstraße ab ohne auf einen bevorrechtigten 76-jährigen Fahrer eines Seat Mii zu achten. Der Verkehr ist dort mit Verkehrszeichen geregelt. Beide Fahrzeuge konnten ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen und mussten abgeschleppt werden.

Esslingen-Brühl (ES): VW-Golf durchbricht Brückengeländer und stürzt ab

Ein spektakulärer Verkehrsunfall ist einigermaßen glimpflich für die beiden Insassen eines VW-Golfs am Samstagmorgen ausgegangen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 35jährige Fahrer gegen 07.50 Uhr die Hanns-Martin-Schleyer-Brücke (K1271) von Mettingen kommend und bog dann nach rechts auf die Abfahrtsrampe zur B10 in Richtung Stuttgart ab. Nach wenigen Metern verlor der Fahrzeuglenker aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam hierdurch nach rechts von der Straße ab, überfuhr dabei den Gehweg und durchbrach das dortige Brückengeländer vollständig. In der Folge stürzte der Golf mehrere Meter die Böschung herunter und kam auf der Palmenwaldstraße auf allen vier Rädern stehend zum Endstand. Der 35jährige Fahrer sowie dessen 25jährige Beifahrerin zogen sich hierbei mittelschwere Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. An dem schwer beschädigten Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Es musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang durch die Verkehrspolizei Esslingen dauern an.

Kirchheim/T. (ES): Vandalen treten an einem Polizeieinsatzfahrzeug den Spiegel ab

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr wurde eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Kirchheim/T. zu einem Einsatz im Bereich Aichelbergstraße/ Pfaffenhalde gerufen. Als die Beamten gegen 01:30 Uhr zu ihrem dort abgestellten Streifenfahrzeug zurückkamen, trauten diese ihren Augen nicht. Ein bislang unbekannter Täter hatte einen Seitenspiegel am Einsatzfahrzeug abgeschlagen oder abgetreten. Dieser hing lediglich noch lose an der Verkabelung. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Vandalen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07021/501-0 mit dem Polizeirevier Kirchheim/T. in Verbindung zu setzen.

Nürtingen (ES): Pkw-Lenker mit über 3,5 Promille verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Am frühen Freitagabend kurz nach 17:00 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Ford-Lenker die B313 von Nürtingen kommend in Richtung Metzingen. Zwischen der Südumgehung und der Abzweigung nach Raidwangen kam der alkoholisierte 42-Jährige zunächst auf den linken Fahrstreifen, wobei der Außenspiegel eines entgegenkommenden Toyota eines 75-Jährigen zu Bruch ging. Der Außenspiegel wurde noch auf die Windschutzscheibe eines Van Iveco geschleudert, welche dadurch zu Bruch ging. Der 42-Jährige setzte ohne anzuhalten mit seinem Pkw Ford die Fahrt in Richtung Metzingen fort. Im Rahmen der Fahndung konnte der flüchtige Pkw Ford zusammen mit dem 42-jährigen Lenker in Reutlingen in der Karlstraße von einer Streifenbesatzung angetroffen werden. Bei der Überprüfung wurde bei dem 42-jährigen Fahrzeuglenker ein vorläufiger Alkoholwert von über 3,5 Promille festgestellt. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein zu den Akten genommen. Der Sachschaden an allen drei Fahrzeugen beläuft sich auf über 3000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Polizeirevier Nürtingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Tübingen (TÜ): Frontalzusammenstoß - 3 Leichtverletzte

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall auf der B 296 am frühen Samstagmorgen, gegen 08:00 Uhr, leicht verletzt worden. Eine 32-jährige befuhr mit ihrem Ford Focus die B 296 von Unterjesingen in Richtung Tübingen. Vermutlich auf Grund von Unachtsamkeit geriet diese in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem 49-jährigen Fahrer eines Opel Meriva, der aus Richtung Tübingen kam, zusammen. Beide Unfallbeteiligten, sowie ein 49-jähriger Beifahrer des Opel wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser eingeliefert. Der Rettungsdienst war mit 2 Rettungswägen und einem Notarzt vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 296 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 10:00 Uhr gesperrt werden.

Rottenburg (TÜ): Taxifahrer flüchtet vom Unfallort - Zeugenaufruf -

Am 11.12.2020 gegen 17:40 Uhr kam es zu einem Unfall in Rottenburg in der Poststraße. Ein unfallbeteiligtes Taxi flüchtete von der Unfallstelle. Der 61-jährige Fahrer eines grauen Skoda befuhr die Poststraße in Richtung Tübinger Straße. Auf Höhe des P+R Parkplatzes fuhr ein Taxi auf die Poststraße auf und missachtete die Vorfahrt des Skodafahrers. Dieses erkannte das Taxi auf Grund von Sichtbehinderungen zu spät und versuchte noch nach links auszuweichen. Hierbei fuhr er gegen ein Verkehrszeichen auf der dortigen Verkehrsinsel. Anschließend flüchtete der Taxifahrer ohne anzuhalten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR. Zum Taxifahrer bzw. dessen Fahrzeug ist nichts bekannt. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07472/9801230.

Haigerloch - Owingen (ZAK): Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am 11.12.2020 gegen 13:20 Uhr kam es auf der B463 auf Höhe Owingen beim Möbel-Discount K-Markt zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Die 57-jährige Fahrerin eines roten Peugeot befuhr die Hauptstraße in Owingen in Fahrtrichtung der B463. Im Einmündungsbereich übersah sie den 19-jährigen Fahrer eines silbernen Opel Astras, welcher die B463 in Richtung Balingen befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Der 19-jährige wurde hierbei leicht verletzt und wurde zur weiteren Untersuchung in eine Klinik verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

