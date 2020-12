Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle - teils mit Schwerverletzten; Einbrüche in Wohnung und Bauwagen;

ReutlingenReutlingen (ots)

Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag an der Einmündung B 297 / Neckartenzlinger Straße ereignet hat. Ein 34-Jähriger wollte gegen 17.30 Uhr mit seinem VW Passat von der Neckartenzlinger Straße nach links auf die B 297 in Richtung Pliezhausen abbiegen. Im Einmündungsbereich übersah er einen Smart, dessen 68-jähriger Fahrer auf der vorfahrtsberechtigten Bundesstraße in Richtung Pliezhausen unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge krachten zusammen und mussten, nachdem sie nicht mehr fahrbereit waren, vom Abschleppdienst geborgen werden. Alle Beteiligten blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 20.000 Euro geschätzt. (ht)

Esslingen (ES): Rollerfahrer schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall der sich am Freitagmorgen an der Einmündung Mettinger Straße / Schlachthausstraße ereignet hat. Ein 47-Jähriger fuhr gegen fünf Uhr mit seinem Ford Focus die Schlachthausstraße in Richtung Mettinger Straße. Im Einmündungsbereich missachtete er die Vorfahrt eines von links heranfahrenden 56-jährigen Rollerfahrers, wodurch es zur Kollision kam. Durch den Aufprall wurde der Mann von seinem Roller auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er nachfolgend von einem Rettungswagen zur Untersuchung und Behandlung ins ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 6.000 Euro belaufen. (ht)

Kohlberg (ES): Einbrecher unterwegs

Gleich zwei Wohnhäuser in der Hohenstaufenstraße sind im Laufe des Donnerstags zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen 15.15 Uhr und 22 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden und suchte im Inneren nach Wertgegenständen. Dabei stieß er in beiden Fällen auf Bargeld, das er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung wurden Experten der Kriminalpolizei angefordert. (mr)

Stuttgart (S) - Esslingen (ES): In Schlangenlinien auf der B 10 unterwegs (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-0 nach Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise einer betrunkenen Pkw-Lenkerin am Donnerstagabend auf der B 10 gefährdet worden sind. Gegen 19.30 Uhr fiel eine schwarze Mercedes-Benz A-Klasse auf der Bundesstraße zwischen der Anschlussstelle der B 14 in Bad Cannstatt und der Ausfahrt Esslingen-Mettingen auf. Zeugenangaben nach, war das Auto in Schlangenlinien unterwegs und gefährdete mehrere Verkehrsteilnehmer. Die A-Klasse konnte kurz darauf in einer Werkszufahrt in der Siemensstraße in Mettingen gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle der 33 Jahre alten Fahrerin schlug den Beamten eine starke Alkoholfahne aus dem Fahrzeuginneren entgegen. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über zwei Promille. Nach einer Blutentnahme musste die Frau ihren Führerschein aushändigen. (ms)

Esslingen (ES): Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Esslingen erlitten. Eine 52-Jährige befuhr um 16.50 Uhr mit ihrem Smart die Schorndorfer Straße in Richtung Stadtmitte. Zeitgleich rannten ein 13 und ein zwölf Jahre alter Junge auf dem linksseitigen Gehweg aus Sicht der Pkw-Lenkerin. Auf Höhe der Bushaltestelle Steinhalde liefen die beiden Kinder Zeugenangaben nach, ohne auf den Verkehr zu achten, an der roten Fußgängerampel über die Straße. Der 13-Jährige wurde hierbei frontal von dem Kleinwagen der Frau erfasst und im Anschluss gegen einen an der Haltestelle stehenden Linienbus geworfen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Junge in eine nahegelegene Klinik gebracht. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste das Kind im Anschluss in eine Spezialklinik verlegt werden. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei wurde ein Gutachter eingeschaltet und das Auto hierzu sichergestellt. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr einspurig vorbeigeleitet werden. Hierbei kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. (ms)

Kirchheim (ES): Durstige Einbrecher

Durstige Einbrecher sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Nabern am Werk gewesen. Die Unbekannten brachen in der Zeit von 18 Uhr bis neun Uhr die Tür zu einem Bauwagen auf einem Wiesengrundstück im Gewann Obere Wasen auf. Aus dem Wagen ließen die Täter mehrere Kisten Bier und Spezi mitgehen. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 150 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Mössingen (TÜ): Fußgängerin übersehen

Zum Glück nur Leichtverletzt wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen an der Einmündung Freiherr-vom-Stein-Straße / Eisenbahnstraße ereignet hat. Ein 60-Jähriger war gegen sechs Uhr mit seinem Mercedes auf der Freiherr-vom-Stein-Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Eisenbahnstraße einbiegen. Dabei übersah er die 56-jährige Frau, die gerade die Fahrbahn überquerte und erfasste sie mit seinem Wagen. Ein Rettungswagen brachte die Frau anschließend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Dieses konnte sie nach einer ambulanten Behandlung zwischenzeitlich wieder verlassen. (cw)

Albstadt (ZAK): Kollision mit dem Gegenverkehr

Eine medizinische Ursache könnte nach derzeitigen Ermittlungen möglicherweise der Grund für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Freitagmorgen in der Konrad-Adenauer-Straße ereignet hat. Ein 59-Jähriger war gegen 7.15 Uhr mit seinem Renault auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Tailfingen unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf freier Strecke auf die Gegenfahrspur geriet. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden VW Touran. Dessen 44-jährige Fahrerin erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen. Beide Fahrer wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten nachfolgend durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. (ht)

Burladingen (ZAK): Auto landet auf dem Dach

Glücklicherweise ohne größere Blessuren ist eine Pkw-Lenkerin beim Überschlag mit ihrem Wagen am Donnerstagmorgen geblieben. Die 31-Jährige war kurz nach 8.30 Uhr mit ihrem Peugeot auf der K 7102 von Burladingen herkommend in Richtung Hermannsdorf unterwegs. Aufgrund eines Fahrfehlers geriet die Fahrerin am Ende einer langgezogenen Linkskurve auf den Grünstreifen. Daraufhin verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und geriet ins Schleudern. Der Peugeot kam anschließend von der Straße ab, überschlug sich am angrenzenden Abhang und blieb in einem Acker auf dem Dach liegen. Außer einem gehörigen Schrecken zog sich die Fahrerin ersten Erkenntnissen nach keine Verletzungen zu. Ihr Fahrzeug musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von etwa 2.000 Euro. (ms)

Rückfragen bitte an:

Hermine Timiliotis (ht), Telefon 07121/942-1115



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell