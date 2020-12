POL-RT: Handtaschenraub in Linienbus mit Zeugenaufruf; Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Reutlingen

Ostfildern (ES)/Stuttgart (S): Handtaschenräuber in Linienbus (Zeugenaufruf)

Die Polizei sucht nach Frauen, denen ein Mann am Donnerstagvormittag in einem Bus der Linie 131 zwischen Ostfildern-Kemnat und Stuttgart-Heumaden die Handtaschen rauben wollte. Der 46-jährige Busfahrer bemerkte gegen 9.40 Uhr, wie ein junger Mann einer Frau etwas entreißen wollte und verständigte daraufhin über Notruf die Polizei. Bis zum Eintreffen der Streifenwagen hielt der aufmerksame Fahrer in Heumaden an und verriegelte sein Fahrzeug. So konnte der polizeibekannte, 22 Jahre alte Tatverdächtige nicht aussteigen und von den Beamten noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Zeugenangaben nach, versuchte der Mann mindestens drei Frauen während der Busfahrt ihre Handtaschen zu entreißen. Aufgrund ihrer Gegenwehr gelang es ihm jedoch nicht. Zwei der drei Frauen hatten noch vor dem Eintreffen der Polizisten den Bus verlassen. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-0 mit der Kriminalpolizei Esslingen in Verbindung zu setzen. (ms)

Meßstetten (ZAK): Nach Unfall Führerschein weg

Seinen Führerschein musste ein Pkw-Lenker am Donnerstagmorgen nach einem waghalsigen Überholmanöver mit anschließendem Unfall abgeben. Der 56-Jährige war mit seinem VW Golf gegen 6.10 Uhr auf der L 196 zwischen Heinstetten und Hartheim unterwegs. Auf schneebedeckter Fahrbahn überholte er in einer unübersichtlichen Rechtskurve den vorausfahrenden Lkw eines 47 Jahre alten Mannes. Während des Überholmanövers kam dem 56-Jährigen der VW Golf eines 20-Jährigen entgegen. Trotz einer Vollbremsung beider Golffahrer kam es zur Kollision ihrer Wagen. Das Fahrzeug des Unfallverursachers kollidierte zusätzlich mit der linken Seite des Lasters. Der 20-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die beiden VW waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden dürfte sich auf über 30.000 Euro belaufen. (ms)

