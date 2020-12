Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, teilweise witterungsbedingt

ReutlingenReutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Von der Fahrbahn gerutscht und überschlagen

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Insassen eines VW Caddy, der am Mittwochnachmittag in der Stuhlsteige von der Fahrbahn gerutscht ist und sich überschlagen hat. Gegen 14.10 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Caddy die L382 aus Richtung Genkingen kommend in Fahrtrichtung Pfullingen. Auf Höhe des Wanderparkplatzes Ruoffseck wollte eine vorausfahrende Pkw-Lenkerin links abbiegen, blinkte und verlangsamte ihre Fahrt. Dies erkannte der Caddyfahrer zu spät, bremste ab, wich aus und verlor aufgrund der nicht an die witterungsbedingten Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Caddy rutschte von der Fahrbahn, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Den jetzigen Erkenntnissen zufolge kamen der Fahrer und seine Beifahrerin mit dem Schrecken davon. Der nicht mehr fahrbereite VW, an dem Sachschaden von rund 8.000 Euro entstanden war, musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (sm)

Münsingen (RT): Von der Fahrbahn gerutscht

Die L 230 musste am Mittwochnachmittag nach einem Verkehrsunfall zwischen Böttingen und Magolsheim bis in die Abendstunden gesperrt werden. Ein 64-Jähriger war mit seinem Lkw samt Anhänger gegen 14.45 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Magolsheim unterwegs. Ausgangs einer Linkskurve verlor er auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Gespann und schlitterte über die Fahrbahn. Der Anhänger rutschte im Anschluss in den rechten Grünstreifen, wo er mehrere Leitpfosten und ein Verkehrszeichen beschädigte, ehe er an zwei Bäumen zum Stehen kam. Der 64-Jährige blieb unverletzt, sein Lkw unbeschädigt. Der entstandene Sachschaden an dem Anhänger beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 15.000 Euro. Zur Bergung des Anhängers mit einem Kran musste die L 230 bis zirka 19.30 Uhr voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. (rn)

Aichtal (ES): Beim Abbiegen zusammengestoßen

Ein 62-Jähriger hat am Mittwochnachmittag den Vorrang eines entgegenkommenden Skoda-Lenkers in Grötzingen missachtet und ist mit diesem zusammengestoßen. Der Mann war gegen 17.10 Uhr auf der Hindenburgstraße in Richtung Raiffeisenstraße unterwegs und wollte an der dortigen, ampelgeregelten Kreuzung nach links in Richtung Aich abbiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem aus der Harthäuser Straße entgegenkommenden Skoda eines 33-Jährigen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Beide Pkw wurden allerdings so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. (rn)

Albstadt (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro ist bei einer Vorfahrtsmissachtung am späten Mittwochnachmittag in Tailfingen entstanden. Ein 59-Jähriger befuhr mit einem Ford Transit kurz vor 17.30 Uhr die Katharinenstraße. Auf der Kreuzung mit der Lange Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Dacia Dokker eines 56 Jahre alten Mannes. Ersten Erkenntnissen nach waren beide Fahrer unverletzt geblieben. Der Dacia konnte jedoch nicht mehr weiterfahren und musste abgeschleppt werden. Bei dem ausländischen Unfallverursacher wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. (ms)

Bisingen (ZAK): Überschlagener Pkw

Ein Fahrfehler in Verbindung mit Straßenglätte dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Bisingen und Hechingen-Weilheim gewesen sein. Ein 23-Jähriger war gegen 21.30 Uhr mit seinem VW Lupo auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Weilheim unterwegs. In einer Linkskurve kam der Mann mit seinem Auto nach rechts von der Straße ab und überschlug sich einmal, bevor der Wagen auf der Beifahrerseite zum Liegen kam. Ersthelfer befreiten den Leichtverletzten anschließend aus seinem Fahrzeug. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. An dem Lupo entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Kleinwagen musste nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen werden. (ht)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Simone Mayer (sm), Telefon 07121/942-1108



Hermine Timiliotis (ht), Telefon 07121/942-1115



Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell