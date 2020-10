Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Polizeieinsatz in Osnabrück

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen ging in der Osnabrücker Ursulaschule ein Hinweis auf eine Bedrohungslage ein. Die Schulleitung wendete sich umgehend an die Polizei und informierte das Kollegium, die Schülerschaft und die Eltern. Der Unterrichtstag in der Ursulaschule wurde abgesagt. Die Schule, der Schulträger und die Polizei nehmen derartige Bedrohungen ernst und reagieren entsprechend. Die Osnabrücker Polizei ist mit einer Vielzahl von Kräften vor Ort und hat die anwesenden Personen aus der Schule geführt. Die Schülerinnen und Schuler wurden nach Hause geschickt. Aktuell gibt es keine konkreten Hinweise auf eine Gefährdungslage.

Mit den Verantwortlichen der umliegenden Schulen steht die Polizei ebenfalls im Kontakt.

