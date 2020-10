Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pedelec an der BBS Pottgraben entwendet

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend, zwischen 17:45 Uhr und 21:15 Uhr, wurde am Breiten Gang in Osnabrück ein hochwertiges Pedelec entwendet. Es war auf dem Gelände der BBS Pottgraben (IT-Kompetenzzentrum) mittels Zylinderkettenschloss gesichert abgestellt worden. Es handelte sich um ein Zweirad der Marke "Cube", Modell "Kathmandu Hybrid Pro 500 Herren" mit grünem Rahmen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Pedelecs geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115.

